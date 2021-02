Łazik na Marsie. Wyjątkowe zdjęcia Czerwonej Planety

Łazik "Wytrwałość", który od blisko dwóch dni jest na Marsie natychmiast wziął się do pracy.

Amerykańska Agencja Kosmiczna, która odpowiedzialna jest za całą misję, poinformowała, że cały czas otrzymuje wyjątkowe zdjęcia "Czerwonej Planety".NASA na konferencji prasowej pokazała pierwsze zdjęcia z miejsca lądowania łazika na specjalnym kraterze, gdzie w przeszłości miała płynąć woda. Zdaniem naukowców, to ma być jeden z dowodów na istnienie życia w tym miejscu. W trakcie zbliżania się do Marsa, kamera zarejestrowała również wyjątkowy film, co nie było możliwe w poprzednich misjach. Pierwsze zrobione przez pojazd zdjęcia były czarno-białe, teraz fotografie są już w kolorze. Pokazują one charakterystyczną czerwień planety.Podczas tego weekendu łazik przejdzie kilka kontroli sprzętu, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Sprawdzony zostanie również specjalny dron, schowany pod łazikiem, który będzie wykonywał loty zwiadowcze.