Świnoujście walczy o trzeci ambulans

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Świnoujście stara się o trzeci, stały ambulans dla miasta. Jest nadzieja dla samorządu, który zabiega o to od lat. Dziś w świnoujskim pogotowiu działają bowiem tylko dwa zespoły ratownictwa medycznego.

Trzeci ambulans w Świnoujściu funkcjonuje od czerwca do końca września. Przez pozostałe miesiące miasto musi sobie radzić z dwiema karetkami, z czego jedna często jest poza miastem, bo ze Świnoujścia do najbliższej kliniki ze specjalistycznymi oddziałami jest 100 km.



- Na tym przede wszystkim cierpią pacjenci, przyznaje Leszek Waga, radny Świnoujścia i ratownik medyczny: - Nasz szpital jest pierwszej referencyjności, czyli nie ma oddziałów specjalistycznych. I z tymi pacjentami musimy jechać do Szczecina. Jedna karetka pojechała do Szczecina, bo był pilny przypadek. A w ciągu kolejnych 10 minut pojawiły się następne pilne wezwania: do drgawek, do 10-dniowego dziecko, które traciło oddech, była też utrata przytomności i konieczność reanimacji. Pojechałem do dziecka, bo tak mnie zadysponowano. Niestety, pacjent w hotelu nad morzem zmarł...



Ta sytuacja ma się zmienić, deklaruje Dawid Krystek, Wicewojewoda Zachodniopomorski: - Mam nadzieję, że jako przedstawiciel rządu w terenie przyjadę na najbliższą sesję już z tą trzecią karetką na stałe dla Świnoujścia. Co do czego się zobowiązuję...



Z danych o opłatach uzdrowiskowych wynika, że w Świnoujściu także po sezonie wysokim przebywa około 50 tys. osób.