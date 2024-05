Dziś obchodzimy Światowy Dzień Astmy

Fot. pixabay.com / coltsfan (CC0 domena publiczna)

Ponad połowa chorych, z wyraźnymi objawami, nie ma rozpoznania. Astma może jednak dotyczyć nawet 4 milionów Polaków.

Obecnie jest drugą najczęstszą chorobą alergiczną - wyjaśnia dr Piotr Dąbrowiecki: - Są osoby, które męczą się z powodu astmy, a nie wiedzą, że to astma i nie dostają na nią leków. Drugą przyczyną jest fakt, że ci, którzy już mają rozpoznaną astmę, niestety nie leczą się optymalnie. Tak naprawdę to astma kontroluje ich życie, a nie oni kontrolują chorobę. A aktualnie jest to możliwe, żeby mieć astmę i normalnie z tą chorobą żyć.



Do najczęstszych objawów astmy należą kaszel, świszczący oddech, uczucie duszności i ucisk w klatce piersiowej. Jeżeli mamy przynajmniej dwa z tych objawów, można podejrzewać się, że to właśnie astma.

