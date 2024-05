"Chcę, żeby polskie kobiety odzyskały prawa"

Maria Kubisa. źródło: YouTube/ Pomorze Zachodnie News - Studio

18 radnych zadebiutowało dziś w trzydziestoosobowym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Jedną z nich była szczecińska ginekolog dr Maria Kubisa. Jak sama mówi: "w Sejmiku będę walczyła o prawa kobiet na Pomorzu Zachodnim".



- I dołożę wszelkich starań, żeby prawa kobiet, żeby ich potrzeby były tutaj jak najlepiej reprezentowane. Ja bym chciała, żeby polskie kobiety odzyskały prawa, bo one kiedyś je miały. Tutaj chodzi przede wszystkim o prawa do antykoncepcji, o prawa do sterylizacji, o prawa do pełnej godności, do równości kobiet z mężczyznami - podkreśla dr Kubisa.



W sumie w sejmiku zasiadają przedstawiciele pięciu ugrupowań.

Jedną z nich była szczecińska ginekolog dr Maria Kubisa. Jak sama mówi "w Sejmiku będzie walczyła o prawa kobiet na Pomorzu Zachodnim".