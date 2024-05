Rolnicy znów zablokują S3

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zamiast protestów na ulicach Szczecina, kierowców czekać będzie kolejna blokada drogi szybkiego ruchu S3.

Chodzi o węzeł Pyrzyce, na którym w piątek - na dwie godziny - pojawią się pojazdy rolnicze.



- Blokada S3 planowana jest od 14 do 16 - zapowiada rzecznik protestujących Roman Waszczyk. - Droga S3, jadąc od strony Szczecina, będzie zablokowana na wysokości węzła Gryfino. Jadąc od strony Gorzowa, będzie można dojechać do węzła Pyrzyce i tu trzeba będzie zjechać na trasę alternatywną. Jeżeli chodzi o protest w Szczecinie, to póki co planowany jest w przyszłym tygodniu. Szczegóły odnośnie przejazdu zostaną podjęte w piątek.



W trakcie blokady kierowcy będą musieli korzystać z objazdów drogami wojewódzkimi nr 119 i 120.