Kamiński: ukraińskie zboże może rozwiązać problem niedoborów żywności w Afryce

To recepta na problemy polskich rolników. Taką mają - według lidera ich listy z naszego okręgu - kandydaci do Parlamentu Europejskiego Trzeciej Drogi i PSL-u.

Ma nią być utworzenie Europejskiego Banku Zbożowego. Jak wyjaśniał Michał Kamiński w "Rozmowach pod krawatem", miałby on skupować nadwyżki ukraińskich plonów, a potem przekazywać do krajów, które cierpią z powodu niedoborów żywności. To rozwiąże też problem z nielegalną migracją - przekonywał Kamiński.- Ludzie, których będziemy karmić w Afryce, będą mniej skłonni, żeby ryzykować własnym życiem, wsiadać na kajak i płynąć przez morze, jeśli będą u siebie nakarmieni. Wszystkie badania ONZ-u potwierdzają, głód jest podstawowym czynnikiem zmuszających ludzi do masowych migracji - mówi Kamiński.Rozwiązanie problemu z nadwyżkami ukraińskiego zboża w Polsce to jeden z głównych postulatów rolników, którzy regularnie organizują protesty m.in. w naszym regionie.Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca.