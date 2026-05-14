"Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"

Region Piotr Tolko

Paweł Pluto-Prądzyński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Wzrost cen paliw na świecie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie bardzo mocno odczuwają przewoźnicy promowi.
Rosyjska "flota cieni" zakłóca systemy GPS polskich promów

Ceny paliw dla armatorów wzrosły w ostatnim czasie nawet o 40 proc. a to jeden z najwyższych kosztów w działalności promowej - mówił Paweł Pluto-Prądzyński, członek zarządu spółki PolSca w "Rozmowie pod krawatem". Dodał, że w obliczu trwających konfliktów zbrojnych dbałość o bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe.

Podczas trwającego w Szczecinie Międzynarodowego Kongresu Morskiego minister Arkadiusz Marchewka poinformował o przyjęciu przez rząd ustawy, która porządkuje kwestie związane z polską banderą i która wzmacnia konkurencyjność polskiej żeglugi. Wśród rozwiązań znalazły się - niski podatek tonażowy zamiast CIT-u, zwolnienie marynarzy z podatku PIT oraz preferencyjne składki ZUS dla marynarzy.

Paweł Pluto-Prądzyński uważa, że to rewolucyjna zmiana.

- Polska bandera łączy się z tym, że portem macierzystym jest polski port. I to jest bezpieczeństwo zarówno dla statku, dla armatora. Podatek tonażowy jest bardzo ważny. Jest już wprowadzona od 1 stycznia zmiana w zakresie składek społecznych. Dla marynarzy to nie jest liczone od wynagrodzenia, jakie dostają faktycznie, ale od minimalnego wynagrodzenia - tłumaczy członek zarządu spółki PolSca.


Proces powrotu polskiej bandery na statki rodzimych armatorów nie wymaga uzgodnień z UE, będzie jednak oznaczał konieczność dostosowania jednostek do naszych rodzimych przepisów.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
