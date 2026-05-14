Paweł Pluto-Prądzyński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wzrost cen paliw na świecie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie bardzo mocno odczuwają przewoźnicy promowi.

Rosyjska "flota cieni" zakłóca systemy GPS polskich promów



Podczas trwającego w Szczecinie Międzynarodowego Kongresu Morskiego minister Arkadiusz Marchewka poinformował o przyjęciu przez rząd ustawy, która porządkuje kwestie związane z polską banderą i która wzmacnia konkurencyjność polskiej żeglugi. Wśród rozwiązań znalazły się - niski podatek tonażowy zamiast CIT-u, zwolnienie marynarzy z podatku PIT oraz preferencyjne składki ZUS dla marynarzy.



Paweł Pluto-Prądzyński uważa, że to rewolucyjna zmiana.



- Polska bandera łączy się z tym, że portem macierzystym jest polski port. I to jest bezpieczeństwo zarówno dla statku, dla armatora. Podatek tonażowy jest bardzo ważny. Jest już wprowadzona od 1 stycznia zmiana w zakresie składek społecznych. Dla marynarzy to nie jest liczone od wynagrodzenia, jakie dostają faktycznie, ale od minimalnego wynagrodzenia - tłumaczy członek zarządu spółki PolSca.





Proces powrotu polskiej bandery na statki rodzimych armatorów nie wymaga uzgodnień z UE, będzie jednak oznaczał konieczność dostosowania jednostek do naszych rodzimych przepisów.



Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na



Gościem Małgorzaty Frymus w "Rozmowie pod Krawatem" w piątek o 8.30. będzie Jarosław Lubiak - wicedyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie.



Edycja tekstu: Natalia Chodań Ceny paliw dla armatorów wzrosły w ostatnim czasie nawet o 40 proc. a to jeden z najwyższych kosztów w działalności promowej - mówił Paweł Pluto-Prądzyński, członek zarządu spółki PolSca w "Rozmowie pod krawatem". Dodał, że w obliczu trwających konfliktów zbrojnych dbałość o bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe.Podczas trwającego w Szczecinie Międzynarodowego Kongresu Morskiego minister Arkadiusz Marchewka poinformował o przyjęciu przez rząd ustawy, która porządkuje kwestie związane z polską banderą i która wzmacnia konkurencyjność polskiej żeglugi. Wśród rozwiązań znalazły się - niski podatek tonażowy zamiast CIT-u, zwolnienie marynarzy z podatku PIT oraz preferencyjne składki ZUS dla marynarzy.Paweł Pluto-Prądzyński uważa, że to rewolucyjna zmiana.- Polska bandera łączy się z tym, że portem macierzystym jest polski port. I to jest bezpieczeństwo zarówno dla statku, dla armatora. Podatek tonażowy jest bardzo ważny. Jest już wprowadzona od 1 stycznia zmiana w zakresie składek społecznych. Dla marynarzy to nie jest liczone od wynagrodzenia, jakie dostają faktycznie, ale od minimalnego wynagrodzenia - tłumaczy członek zarządu spółki PolSca.Proces powrotu polskiej bandery na statki rodzimych armatorów nie wymaga uzgodnień z UE, będzie jednak oznaczał konieczność dostosowania jednostek do naszych rodzimych przepisów.Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku , powtórka na antenie o północy.