"Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"

Wzrost cen paliw na świecie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie bardzo mocno odczuwają przewoźnicy promowi.
Podczas trwającego w Szczecinie Międzynarodowego Kongresu Morskiego minister Arkadiusz Marchewka poinformował o przyjęciu przez rząd ustawy, która porządkuje kwestie związane z polską banderą i która wzmacnia konkurencyjność polskiej żeglugi. Wśród rozwiązań znalazły się - niski podatek tonażowy zamiast CIT-u, zwolnienie marynarzy z podatku PIT oraz preferencyjne składki ZUS dla marynarzy.
Paweł Pluto-Prądzyński uważa, że to rewolucyjna zmiana.
- Polska bandera łączy się z tym, że portem macierzystym jest polski port. I to jest bezpieczeństwo zarówno dla statku, dla armatora. Podatek tonażowy jest bardzo ważny. Jest już wprowadzona od 1 stycznia zmiana w zakresie składek społecznych. Dla marynarzy to nie jest liczone od wynagrodzenia, jakie dostają faktycznie, ale od minimalnego wynagrodzenia - tłumaczy członek zarządu spółki PolSca.
Proces powrotu polskiej bandery na statki rodzimych armatorów nie wymaga uzgodnień z UE, będzie jednak oznaczał konieczność dostosowania jednostek do naszych rodzimych przepisów.
Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.
Gościem Małgorzaty Frymus w "Rozmowie pod Krawatem" w piątek o 8.30. będzie Jarosław Lubiak - wicedyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Edycja tekstu: Natalia Chodań