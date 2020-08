Burmistrz Polic bez telefonu. Sekretarka: "po prostu zarekwirowali"

Zarekwirowano burmistrzowi telefon komórkowy i jest z nim utrudniony kontakt - poinformowała reportera Radia Szczecin sekretarka burmistrza Polic.

We wtorek funkcjonariusze CBA przeszukali 16 miejsc. Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie informuje, dlaczego odbyła się rewizja u burmistrza Polic.- Przeszukanie miało miejsce z uwagi na nowe informacje wskazujące, że osoba ta może posiadać materiały, może posiadać informacje, nośniki informacji, które mogą być uznane za dowód w toczącym się postępowaniu - tłumaczy Lorenc.Reporter Radia Szczecin próbował skontaktować się z burmistrzem Polic, którego nie zastał w Urzędzie Miejskim.- Napiszcie maila, trudny jest teraz kontakt z panem burmistrzem. Nie ma on teraz telefonu. Został zarekwirowany - informuje sekretarka burmistrza Polic.Wtorkowe przeszukania mają związek z nowym wątkiem dotyczącym afery polickiej. Jak informuje prokuratura, dotyczy on m.in. płatnej protekcji, ingerencji w przetarg o charakterze publicznym, a także przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowej.