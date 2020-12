Wystawa "1970. Zło/Przypadek" [ZDJĘCIA]

Wystawa plenerowa zatytułowana "1970. Zło/Przypadek" została otwarta w czwartek na szczecińskim placu Solidarności.

Ekspozycja poświęcona jest wydarzeniom grudnia 1970 roku, a przygotowało ją Centrum Dialogu Przełomy Muzeum Narodowe w Szczecinie.Nasza wystawa pokazuje przebieg wypadków grudniowych 1970, które zmieniły życie wielu osób mówiła na otwarciu wystawy jej kuratorka Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.- Gdyby Waldemar Brygman, 50 lat temu, nie znalazł się tutaj, koło kościoła, prawdopodobnie byłby piłkarzem Pogoni Szczecin, bo grał wtedy w piłkę i dobrze się zapowiadał. Dostał jednak kulę i został kaleką. Gdyby nie czołgi na ulicach 50 lat temu, Terasa Dowlasz nie dostałabym w plecy 6 kul. Gdyby nie te czołgi, gdyby nie to, że wysłano na nich bardzo młodych żołnierzy poborowych, to może nie doszłoby do tragedii - opowiadała Kuchcińska-Kurcz.Na otwarciu byli także świadkowie tamtych wydarzeń, wśród nich Tadeusz Hanel. - Wszyscy ruszyli tutaj pod komendę, bo poszła powiastka, że pozamykali chłopaków ze stoczni. Na tym placu było z 20, 30 tysięcy osób. Wzięliśmy łódkę, która stała tu dla dzieci. Trafiliśmy nią w mur, w komendę, chcieliśmy uwolnić tych chłopaków i wtedy padły strzały i to z każdej strony równocześnie - wspominał Hanel.Pan Tadeusz 17 grudnia został też ranny, na kilka dni stracił wzrok. Tamte wydarzenia śnią mu się do dziś.Wystawa na placu Solidarności dostępna będzie do połowy lutego.