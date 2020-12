Paw z małżonką Klementyną. Niezwykła pasja 17-latka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ma 17 lat i niezwykłą pasję. Jakub Wrzeszcz z Wiewiecka pod Węgorzynem hoduje drób ozdobny. Ma pokaźne stadko różnych kur i pawie.

- Paw królewski i jego małżonka Klementyna, są też Bolek i Lolek. Kury z kolei są bardzo przyjazne i mają swoje imiona. Celina potrafi z daleka przybiec do człowieka. Kogut Jacek zaczyna piać o trzeciej nad ranem - mówi Jakub. - Moje marzenia na temat ptaków przychodzą znienacka. Coś mi się umyśli w głowie i postanawiam zrealizować. W okolicy nie ma takich miejsc i to jest też cel, żeby ludzie mogli tu przyjeżdżać.



- Z początku podchodziliśmy do tego z niedowierzaniem - mówi sołtys wsi i gospodarz domu Robert Wrzeszcz. - Z uporem jego i nerwami ojca doszliśmy do celu i jest.



Jakub zaprasza do Wiewiecka każdego, kto ma ochotę obejrzeć pawie i kury. Nastolatek piecze też domki z piernika, które sprzedaje, aby zarobić na swoją ptasią pasję.

W Wiewiecku była Katarzyna Świerczyńska.