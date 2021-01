Ostatnie pożegnanie ks. Piotra Leśniaka

W piątek żegnała go parafia, sobotę żegna cały Szczecin i Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska.

W południe, w parafii św. Ottona rozpocznie się msza św. pogrzebowa, a o godzinie 14:00 pogrzeb ks. Piotra Leśniaka, znanego w Szczecinie m.in. duszpasterza młodzieży i opiekuna wspólnot neokatechumenalnych, który przeżył w kapłaństwie 29 lat.Zmarły 8 stycznia kapłan posługiwał w ostatnich latach w kościele św. Ottona na Zawadzkiego i to tam żegnali go wczoraj parafianie. Mszy św. przewodniczył abp Andrzej Dzięga.- Gdy byłeś po środku ludzi, otoczony ludźmi, to wydawało się, że czerpiesz całym sercem ze wszystkich ziemskich spraw, aby pokazywać, że jest Bóg i że warto po bożemu przeżywać każdą sytuację. A gdy się nie uda po bożemu, to warto iść dalej, z głębszą mądrością, z pokutą, z nadzieją - mówił abp Dzięga.W homilię swojego kolegę z roku wspominał ks. Andrzej Buczma, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórksiej na szczecińskich Pomorzanach.- Pamiętam świadectwo młodego księdza, który patrząc na srebrnego jubilata powiedział o Piotrze, że on tak odprawia mszę świętą, jakby rozmawiał z Bogiem-Ojcem - opowiadał ks. Buczma.Ks. Piotr skończył 54 lata, z czego 29 spędził w życiu kapłańskim.Uroczystości będą transmitowane przez stronę facebookową parafii pw. św. Ottona w Szczecinie.