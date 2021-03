"Polski Nowy Ład" ma pomóc przetrwać kryzys spowodowany epidemią koronawirusa - mówił w "Rozmowach pod krawatem" poseł PiS, Artur Szałabawka.

"Polski Nowy Ład", to nowy program Prawa i Sprawiedliwości, który dotyczy 10 obszarów. Są to m.in.: zdrowie, rolnictwo, rozwój gospodarczy i edukacja. Artur Szałabawka dodał, że większość krajów dotknie kryzys taki, jak po drugiej wojnie światowej. Jak mówił, Polska przyjęła trochę inną taktykę walki z epidemią.- Nie przeprowadziliśmy pełnego lockdownu, który zablokował całkowicie gospodarkę, przemysł. Zrobiliśmy to z dwóch powodów; jesteśmy krajem będącym na wysokiej ścieżce rozwoju, ale trzeba wziąć pod uwagę, że mamy za sobą 40 lat "komuny", która nas wyniszczyła - podkreślił.Szczegóły programu" Polski Nowy Ład" poznamy 20 marca.