Wraca sprawa budowy wieżowca przy Wszystkich Świętych

Urząd Miasta nie ma nic do ukrycia i działa z pełną otwartością - tak sprawę kontrowersyjnych planów budowy wieżowca w Szczecinie skomentował zastępca prezydenta miasta.

Michał Przepiera w "Rozmowach pod krawatem" powiedział, że urzędnicy i radni zrobili wszystko, co możliwe, żeby rozwiać wątpliwości o wszelkich możliwych nieprawidłowościach dotyczących wniosku inwestora o postawienie wysokościowca przy Wszystkich Świętych.- We wtorek będzie projekt uchwały o tzw. małym planie zagospodarowania i to będą konsekwencje. Rada Miasta w sposób publiczny, otwarty coś ustali, z drugiej strony została skierowana sprawa do SKO, które uznało, że nie ma powodów, by tutaj w urzędzie nie rozpatrywać tej sprawy, natomiast są powody, by tę sprawę monitorowała i współuczestniczyła w niej prokuratura - powiedział.Inwestor przy ul. Wszystkich Świętych chce postawić 18-piętrowy blok. Protestują przeciwko temu okoliczni mieszkańcy.O sprawie zrobiło się głośno, gdy właściciel, który wcześniej m.in. startował do Rady Miasta Szczecin z komitetu prezydenta Piotra Krzystka wystąpił do miasta o warunki zabudowy.Prezydent skierował sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które chce, aby sprawie przyjrzała się prokuratura.