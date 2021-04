Chrzest dorosłych podczas liturgii Wigilii Paschalnej

Siedmioro dorosłych przyjmie Chrzest, Bierzmowanie i pierwszy raz Komunię Świętą w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, podczas liturgii Wigilii Paschalnej.

Właśnie w trakcie tej liturgii, Kościół udziela sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.Kandydat do przyjęcia chrztu przez rok przygotowuje się do tego wydarzenia. - To najważniejsza liturgia w roku, bo to noc, kiedy Chrystus powstaje z martwych - mówi siostra Agata Adamowicz, jadwiżanka wawelska ze szczecińskiej katedry, koordynator Archidiecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego.- I tak, jak Chrystus powstaje z grobu do nowego życia, tak człowiek, który przyjmuje chrzest staje się nowym człowiekiem, właśnie człowiekiem stworzonym na obraz Chrystusa zmartwychwstałego - dodaje siostra Adamowicz.Pani Grażyna cieszy się, że będzie przynależeć do Kościoła: - Panu Jezusowi, najświętszej mateńce i mojemu najukochańszemu patronowi ojcu Pio, dziękuję za wszystkie cuda, których dokonali w moim życiu. Dlatego też czas najwyższy, aby jeszcze bardziej podziękować, przybliżyć się bardziej do pana Boga, słuchać Go, wielbić i ciągle być wdzięcznym za to, co zrobiła dla mnie i dla moich najbliższych.Początek liturgii o godz. 21:00 w katedrze.