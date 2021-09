Jeżeli już budujemy płot, to dajmy to zrobić profesjonalistom - tak sytuację na polsko-białoruskiej granicy ocenia polityk Koalicji Polskiej, Radosław Lubczyk.

Gość "Rozmów pod krawatem" przyznał, że sytuacja z uchodźcami to "gra Łukaszenki". Jednocześnie zachęcał do tego, aby pomóc najsłabszym, którzy koczują przy granicy - kobietom i dzieciom.- Moja rada jest taka, żebyśmy zlecili to samorządom, firmom, które się na tym znają. Ja mam pełny szacunek wobec żołnierzy, którzy to robią, ale to są ludzie, którzy po prostu się na tym nie znają. To są - widzę - przede wszystkim Wojska Obrony Terytorialnej, to ludzie, którzy mają różne wykształcenia. Ja wiem, że jest to gra Łukaszenki, ale przede wszystkim jesteśmy ludźmi i zachowujmy się jak ludzie. Widzimy dzieci na granicy; tu rzeczywiście musi być jakaś pomoc z naszej strony - powiedział Lubczyk, który krytykował w ten sposób doniesienia o kolejnych osobach, którym udaje się wtargnąć na terytorium Polski.Szef MON, Mariusz Błaszczak zapowiedział, że na ogrodzenie złożą się dwa zwoje układane jeden nad drugim. Płot poprowadzony wzdłuż granicy z Białorusią osiągnie wysokość 2,5 metra.