Zginął męczeńską śmiercią. "To nasz obowiązek pamiętać" [ZDJĘCIA]

Z Sanktuarium na osiedlu Słonecznym do parafii pod wezwaniem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Kijewie przeszła procesja różańcowa z krzyżami.

Podczas procesji różańcowej modlono się w intencji ojczyzny, Polek i Polaków oraz ich rodzin. Po przemarszu odbyła się Msza Święta odpustowa w kaplicy mieszczącej się przy ulicy Gwarnej.- To jeden z punktów uroczystości odpustowych - mówi ks. Sylwester Marcula, proboszcz parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie. - Kościół karze się nam cieszyć uroczystością odpustową, a z drugiej strony to jest dzień śmierci osoby, którą chcemy uczcić, czyli dzień śmierci ks. Jerzego.- To jest nasz obowiązek, żebyśmy pamiętali, kto został zabity męczeńską śmiercią. By następne pokolenia nauczyć naszej historii. Jako prawdziwy chrześcijanin jestem do tego zobowiązany - mówił jeden z parafian.- Odpust jest związany z ks. Jerzym i zastanawialiśmy się czy też jesteśmy ludźmi nadziei i czy potrafimy zło dobrem zwyciężać - dodaje ks. Marcula.Po mszy odbył się koncert patriotyczny i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i ludowych oraz festyn.