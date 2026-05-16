Noc muzeów: atrakcje w Szczecinie

Nie tylko muzealne artefakty czy historyczne silniki będzie można podziwiać podczas tegorocznej 20. Europejskiej Nocy Muzeów w Szczecinie.
- Tam rzadko można zajrzeć, trzeba się umawiać, musi ktoś przyjść, otworzyć, ale są bardzo ciekawe eksponaty geologiczne, kupa kamieni, ale są tacy, co to lubią - zachęca Elżbieta Jurska z Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Jak co roku szczecińską noc muzeów zapoczątkuje parada pojazdów. W tym roku mogą się do niej przyłączyć te wyprodukowane przed 1991 rokiem.
- Na dziedzińcu od godz. 16 będą się zbierać paradowicze, a towarzyszyć im będą rekonstruktorzy, mundurowi, milicjant, policjant, żołnierze i na okrasę: tajniak z lat 80. - zaprasza Jacek Ogrodniczak z Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdni Sztuki w Szczecinie.
Wśród debiutujących na szczecińskiej nocy muzeów jest Politechnika Morska i Szczecińska Izba Adwokacka.
Większość wydarzeń rozpocznie się w sobotę o godzinie 18.
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Tam rzadko można zajrzeć, trzeba się umawiać, musi ktoś przyjść, otworzyć, ale są bardzo ciekawe eksponaty geologiczne, kupa kamieni, ale są tacy, co to lubią - zachęca Elżbieta Jurska z Muzeum Narodowego w Szczecinie.