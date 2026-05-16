Noc muzeów: atrakcje w Szczecinie

Region Weronika Łyczywek

Muzeum Narodowe w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie tylko muzealne artefakty czy historyczne silniki będzie można podziwiać podczas tegorocznej 20. Europejskiej Nocy Muzeów w Szczecinie.
Udział w niej bierze ponad 20 instytucji. Swoje wrota otwiera m.in. Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Tam rzadko można zajrzeć, trzeba się umawiać, musi ktoś przyjść, otworzyć, ale są bardzo ciekawe eksponaty geologiczne, kupa kamieni, ale są tacy, co to lubią - zachęca Elżbieta Jurska z Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Jak co roku szczecińską noc muzeów zapoczątkuje parada pojazdów. W tym roku mogą się do niej przyłączyć te wyprodukowane przed 1991 rokiem.

- Na dziedzińcu od godz. 16 będą się zbierać paradowicze, a towarzyszyć im będą rekonstruktorzy, mundurowi, milicjant, policjant, żołnierze i na okrasę: tajniak z lat 80. - zaprasza Jacek Ogrodniczak z Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdni Sztuki w Szczecinie.

Wśród debiutujących na szczecińskiej nocy muzeów jest Politechnika Morska i Szczecińska Izba Adwokacka.

Większość wydarzeń rozpocznie się w sobotę o godzinie 18.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
