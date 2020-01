Człowiek honoru Grodzkiego jest byłym funkcjonariuszem UB i SB

Obrońca marszałka Senatu to były funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. W milicji politycznej PRL spędził 30 lat, od 1950 roku.

We wtorek podczas konferencji prasowej Tomasz Grodzki przedstawił nagranie, na którym Tadeusz Staszczyk mówi o tym, że był jego pacjentem. Ponad to na nagraniu Staszczyk dodaje, że 30 grudnia przyszedł do niego do domu nieznany mężczyzna, który oferował mu 5 tysięcy złotych za fałszywe oskarżenia pod adresem profesora Grodzkiego.- Zdenerwowałem się strasznie, aż mnie zatkało. Ponieważ byłem sam w domu, nie mogłem go zatrzymać. Kazałem mu natychmiast wyjść, opuścić mieszkanie. Mówię: będę dzwonił do sąsiadów, których nie ma w tej chwili, bo tu mieszkają same kobiety na tym piętrze. Ale mówię, że zadzwonię do sąsiadów żeby mi pomogli i opuścił mieszkanie. Był to taki wysoki, dosyć tęgawy mężczyzna - mówił w nagraniu Tadeusz Staszczyk.Wcześniej na portalu dziennik.pl marszałek Senatu Tomasz Grodzki twierdził, że Tadeusz Staszczyk jest człowiekiem honoru, Powstańcem Warszawskim. Tymczasem w biografiach powstańców na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego Tadeusz Staszczyk nie występuje. Widnieje za to w inwentarzu Instytutu Pamięci Narodowej, jako funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa.Przed konferencją prof. Grodzkiego stenogram nagrania z Tadeuszem Staszczykiem udostępniły Radio Zet i Onet.