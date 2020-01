Okręgowa Izba Lekarska staje w obronie marszałka Grodzkiego

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie wyraziła swoje zaniepokojenie doniesieniami na temat marszałka Tomasza Grodzkiego.

Swoje stanowisko w tej sprawie prezydium Izby Lekarskiej przesłało do mediów. Zwraca w nim uwagę na to, że wcześniej żaden pacjent nie zgłosił do Izby faktu wręczania łapówki Tomaszowi Grodzkiemu. W piśmie czytamy też, że Tomasz Grodzki cieszy się w środowisku lekarskim szacunkiem i poważaniem.Izba sprzeciwia się szaklowaniu dobrego imienia tego lekarza. Przypomnijmy, śledztwo w sprawie dotyczącej korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo prowadzi CBA i prokuratura.