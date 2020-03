Szczecin pamiętał o Żołnierzach Wyklętych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ulicami miasta przeszedł marsz poświęcony ich pamięci. Uczestnicy nieśli ze sobą sztandary i biało-czerwone flagi. Skandowali też patriotyczne hasła.

W tym roku jego patronem marszu był pułkownik Andrzej Kiszka pseudonim "Dąb". Marsz wyruszył z Placu Solidarności a zakończył się na skwerze im. Narodowych Sił Zbrojnych.- Wydaje mi się, że to ważne, żeby upamiętnić osoby, które po 1945 roku, walczyły o niepodległość w takich zrzeszeniach jak Wolność i Niezawisłość. Zeszły do podziemia i kontynuowały walkę o wolną Polskę. Przez lata Polski Rzeczpospolitej Ludowej pamięć o nich była zamazana - mówił jeden z uczestników marszu.- To osoby, które miały być wymazane z naszej pamięci i świadomości - tłumaczył Artur Szczodry z Porozumienia Środowisk Patriotycznych, przewodniczący marszu. - W następnych pokoleniach nie mieliśmy uczyć się o nich na historii.- Przez tyle lat byli niedoceniani, a teraz wypada nam wspomnieć o nich - dodał kolejny uczestnik marszu. - Jak na tą pogodę frekwencja jest bardzo dobra.1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, został uchwalony przez parlament i jest obchodzony od 2011 roku.