Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Na trzy miesiące do aresztu trafi mężczyzna, który w miniony weekend w Świdwinie zaatakował ratowników pogotowia. Taką decyzję podjął sąd.

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano podczas wesela. 31-latek pobił dwóch ratowników. Teraz usłyszał zarzut czynnej napaści, znieważenia ich i spowodowania obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do winy.Za spowodowanie u funkcjonariusza publicznego poważnego uszczerbku na zdrowiu grozi do 10 lat więzienia.