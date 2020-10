Radny Słowik o sytuacji na lekcjach religii: Do tego nie powinno dochodzić

Nie ma osobistego problemu z Kościołem, ataki na hierarchów, domaganie się wycofania religii ze szkół to w jego ocenie działania w trosce o dobro publiczne. W środę gościem "Rozmów pod krawatem" był Przemysław Słowik, radny KO i działacz Zielonych.

Zwróciliśmy uwagę, że wbrew twierdzeniom Słowika, biskupi zajmują się problemem pedofilii w Kościele. Radny interpelował także w sprawie religii w szkołach - działacz Zielonych przekonywał, że żadnego problemu z Kościołem nie ma.- Zdarzały się sytuacje, że lekcje religii były w środku zajęć i dzieci, przez to że nie miał kto się nimi zająć w tym czasie, czy przeprowadzić lekcje etyki, czy zająć się dziećmi poza lekcją religii. One siedziały w tej samej sali. Do tego nie powinno dochodzić - przekonywał Słowik.Według Słowika, Polska nie jest krajem wolności religijnej i jest podporządkowana hierarchom Kościoła Katolickiego.