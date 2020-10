"Z niepokojem przyglądamy się obecnej sytuacji w Polsce, w której to próbuje się nas, kibiców, wciągnąć w stronę konfliktu, wykorzystując przy tym nasz wizerunek" - napisała część kibiców Pogoni zjednoczona pod hasłem Patriotyczna Pogoń Szczecin nawiązując do wydarzeń ostatnich dni, protestów „Strajku Kobiet” i odpowiadając na medialne doniesienia o zaangażowaniu się grup kibicowskich w te wydarzenia.

Kibice zwracają też uwagę na „próbę przejęcia protestów do celów politycznych, niekoniecznie związanych z tematem protestów, wykorzystanie potencjału i Was samych do stworzenia kolejnej przepaści dzielącej Nas wszystkich”, na koniec apelując o zachowanie czujności przed prowokacjami.





Cytując oświadczenie: „ Dlatego postanowiliśmy wyjaśnić kilka farmazonów, serwowanych przez marksistów z antifki i im podobnych mącicieli”. Komunikat zawiera pięć punktów w których kibice zapewniają o swojej apolityczności, a zwracając się do protestujących piszą, że nie odmawiają im prawa do protestów, bo sami nie raz z nich korzystali. Jednocześnie jednak: „ Nie będziemy akceptować bezczeszczenia miejsc pamięci, murali czy kościołów. Nic to w Waszej walce nie pomoże, przynieść może jedynie skutek odwrotny od zamierzonego, gdyż dla wielu Polaków, w tym Waszych bliskich, są to ważne symbole w życiu. Każda próba zakłócenia ładu społecznego spotka się z odpowiednią reakcją naszego środowiska”.