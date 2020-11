Prezydent Szczecina apeluje do rządu i liczy na kompromis

Informacje, że rząd chce zawetować budżet Unii Europejskiej są niepokojące - mówił podczas czatu z mieszkańcami prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Krzystek zaapelował do rządu, by spór zakończyć kompromisem. Dodawał, że wiele inwestycji bez środków z Unii, by w mieście nie powstało. Od 2017 roku Szczecin otrzymał na różne projekty 1,6 mld złotych.- Liczę na to, że mimo różnych stanowisk, uda się osiągnąć kompromis. Apeluję też do innych samorządowców, aby wsparli mój apel do rządu, aby ten spór zakończyć kompromisem i abyśmy mogli te środki pozyskać dla samorządowców i dla przedsiębiorców w naszym kraju. To dla nas bardzo ważne, dla Szczecina - podkreślił Krzystek.Miasto szacuje, że w nowej perspektywie Szczecin może pozyskać ok. 800 mln złotych. Dzięki temu będzie można m.in. zbudować siedzibę Teatru Współczesnego czy Park Centralny na prawobrzeżu.Polska i Węgry podczas spotkania unijnych ambasadorów nie zgodziły się na przyjęcie budżetu Unii na lata 2021-2027 i funduszu odbudowy po pandemii z powodu dołączonego do niego mechanizmu uzależniającego wypłatę pieniędzy od kwestii praworządnościowych.