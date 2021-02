Będzie śledztwo w sprawie śmierci ks. Dymera

Będzie śledztwo w sprawie śmierci księdza Andrzeja Dymera - podaje portal Onet.pl. Zlecona zostanie sekcja zwłok duchownego.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.Ks. Dymer miał molestować dzieci w prowadzonym przez siebie w latach 90. Ognisku św. Brata Alberta. W 2008 roku skazał go Trybunał Kościelny kurii szczecińsko-kamieńskiej, orzekł go winnym molestowania nieletnich. Od tej decyzji ksiądz Dymer odwołał się. Apelacją zajmowała się kuria metropolitalna w Gdańsku. Ks. Andrzej Dymer był też dyrektorem Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II. Z funkcji odwołał go abp Andrzej Dzięga.Teraz szczecińska prokuratura rozpoczyna postępowanie w sprawie śmierci księdza. Nie udziela jednak żadnych informacji o swoich ustaleniach.Ksiądz Andrzej Dymer zmarł we wtorek. Zmagał się z chorobą nowotworową.