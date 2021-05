Białorusini, którzy trafili do Polski obawiają się prześladowań

Białoruś zmierza w kierunku Korei Północnej - mówią uciekinierzy z Białorusi, którzy w Szczecinie uczą się języka polskiego.

Jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się teraz na Białorusi, władze coraz bardziej zwiększają represje, przekonuje Siergiej, który uciekł z kraju, obawiając się prześladowań. - Łukaszenka zamknął granice dla tych, którzy chcą wyjechać z państwa - dodaje Siergiej.Rząd i milicję na Białorusi powinno uznać się za organizacje terrorystyczne, stwierdza Siergiej. Tak, jak to zrobiono na Ukrainie z instytucjami siłowymi działającymi w Donbasie.- Trzeba coś zrobić z Łukaszenką i jego bandyckim reżimem. Należy może podjąć decyzję, aby nazwać jego organizacje terrorystycznymi, jak to było kiedyś na Ukrainie - tłumaczy Siergiej.Białorusini uczą się języka polskiego, dzięki wsparciu fundacji imienia Konstantego Kalinowskiego. Na Akademii Morskiej w Szczecinie uczy się kilkunastu Białorusinów, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu z kraju po manifestacjach, które odbyły się po sfałszowanych wyborach prezydenckich.