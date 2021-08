Scysja radnych i nieoczekiwany finał radiowej dyskusji

Radny Słowik do radnego Mateckiego: "hejter". Rady Matecki do radnego Słowika: - "baran". Tak wyglądała scysja obu panów w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Po tym, jak został wyzwany przez Dariusza Mateckiego z PiS od baranów, radny Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej, wyszedł ze studia.O co poszło? Radni mieli odmienne zdania na temat antyaborcyjnej furgonetki oklejonej drastycznymi zdjęciami zakrwawionych płodów, która parkowała przed szczecińskim hotelem. Właściciel hotelu Jantar, mężczyznę który parkował auto, wyprosił z hotelu.Radny Słowik stwierdził, powołując się na policję, że parkowanie furgonetki jest wykroczeniem. Radny Matecki był innego zdania, co zaakcentował wyzwiskiem.- Hotel Jantar, który z powodu tego, że jest łamane prawo, dokonane jest wykroczenie, prosi swojego klienta, aby zaprzestał tego, on tego nie robi, to ma pełne prawo odmówić wykonywania usługi - powiedział Słowik.- Człowiek, który chodzi na manifestację, gdzie wyklina się publicznie, nazywa się mnie hejterem. Mamy w radzie miasta radnego Barana i jak widać mamy też drugiego barana - odpowiedział Matecki.- Panie Dariuszu, protestuję - przerwał prowadzący audycję Piotr Kobalczyk.- Dziękuję. Ten poziom dyskusji jest poniżej godności. Dziękuję i dobranoc - zareagował Słowik.Kilka dni temu, kierowca furgonetki, parkował przy szczecińskim hotelu Jantar, w którym wynajmował pokój. Właściciel Jantara, po skargach gości hotelowych, poprosił o zasłonięcie plandeki furgonetki lub przeparkowanie. Kierowca tego nie zrobił, wtedy został wyproszony z hotelu. Dyrektor hotelu powiedział mediom, że w sprawie prezentowania drastycznych zdjęć w przestrzeni publicznej złożył zawiadomienie na policję. Osobne zawiadomienia złożyli: Przemysław Słowik, przewodniczący Partii Zielonych w regionie zachodniopomorskim i radny miejski Koalicji Obywatelskiej oraz Igor Podeszwik z inicjatywy Nowy Szczecin.