Mieszkańcy mogą wrócić po ewakuacji do swoich mieszkań

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Heleny mogą wracać do domu. Przeprowadziliśmy oględziny w większości mieszkań - mówi Mariusz Czasnojć z Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

- Mają być założone plomby na ścianach, w punktach wskazanych przez rzeczoznawcę. W zależności od tego, jak one się będą zachowywały, będziemy coś więcej wiedzieli o stanie technicznym budynku - powiedział Czasnojć.Wspólnota ma teraz 30 dni na wykonanie ekspertyzy - dodał Mariusz Czasnojć. - Ekspertyzę wskazującą, co mogło być przyczyną, jaki jest stan. Czy umożliwia bezpieczne użytkowanie i ewentualnie wskazanie, jakie rozwiązania powinny być wprowadzone, żeby obiekt mógł być doprowadzony do właściwego stanu technicznego.W weekend z kamienicy przy ul. Heleny w Szczecinie ewakuowano 15 osób. Przyczyną było osiadanie i pęknięcia, jakie powstały na ścianach budynku. Mieszkańcy od dawna informowali o tym, że w piwnicy jest woda, która wypłukuje podłoże pod fundamentami, zarządca nie komentuje sprawy.