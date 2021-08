Tramwaje na ul. Szafera pojawią się do końca roku. "Ciągle jest to plac budowy" [WIDEO]

Tramwaje na nową pętlę przy ulicy Szafera pojadą pod koniec roku. Co prawda kierowcy mogą już przemieszczać się w obie strony od alei Wojska Polskiego, do ronda prowadzącego w kierunku Bezrzecza, ale tramwaje trafią tam dopiero za kilka miesięcy.

Uruchomienie wagonów jest bardziej problematyczne - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie.- Ciągle jest to plac budowy. Przed nami trudne procedury odbiorowe, przejazdy techniczne i różne pomiary. Kierowcy mogą w pełni korzystać ze wszystkich jezdni i rond. Natomiast pasażerowie tramwajowej komunikacji miejskiej będą musieli poczekać mniej więcej do końca roku, żeby wszystkie procedury były za nami, by można było bezpiecznie i sprawnie przeprowadzić i puścić wagony w rejon nowej pętli - mówi Pieczyńska.Kierowcy korzystają z ulicy Szafera od ubiegłego piątku. W ramach przebudowy pętli przesiadkowej powstały nowe chodniki, nasadzenia czy wiaty przystankowe. Koszt prac to 125 milionów złotych.